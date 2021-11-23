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    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото

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    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото

    Подборка курьезных фото

    Если вы хоть раз в жизни пытались сфотографировать домашнего питомца, то знаете, насколько это бывает сложно. Что уж говорить про других животных и птиц, которых вообще практически невозможно нормально поймать в кадр!

    Но есть секретный способ: просто попробуйте сфотографироваться сами, без всяких животных. Как только вы решите сделать селфи или семейное фото, на фоне тут же появится фотогеничный зверь, желающий украсить кадр. Убедитесь сами!

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    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото
    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда внезапные появления животных в кадре только украсили семейные фото