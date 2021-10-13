Эти котики никому не дадут забыть об их хищной натуре. Курьезные фото

Подборка котищ и их когтищ

Мы уже настолько привыкли к тому, что котики живут у нас дома и умилительно сворачиваются клубочком, что совершенно забываем об их хищной натуре. Ведь у этой очаровательной мордашки есть острые клыки, а в пушистых лапках прячутся мощные когти.

Остатки дикого характера становятся видны, когда питомцы включают режим охотника или просто демонстрируют окружающим свой маникюр. В такие моменты милота котиков дополняется их опасностью, что делает питомцев только красивее!

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.