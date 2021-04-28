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    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»

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    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»

    «Чтобы сказать да, пришлось сделать татуировку своему парню»

    Предложение руки и сердца — ценное событие для каждой пары. И многие мужчины, решаясь на важный шаг, хотят сделать момент по-настоящему романтичным и запоминающимся. В ход идут букеты цветов, свечи, воздушные шары… Но кому-то и этого оказывается недостаточно — не каждый же день они делают предложения!

    Так появляются удивительные идеи: очень трогательные, личные и требующие большой подготовки.

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    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»
    Когда мужчины детально продумали предложения руки и сердца, что оставалось только сказать «да»

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: шутки курьез
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