Псу устроили выпускной, чтобы он не чувствовал себя частью семьи (фото)

Домашний выпускной и съемка получились очень веселыми

Пользовательница TikTok по имени Алекс недавно опубликовала видео, в котором рассказала о том, что она и ее родители устроили выпускной для своего лабрадора по кличке Олли. Алекс и ее семья много лет мечтали о собаке, и когда у них в доме наконец-то появился Олли, они просто не могли нарадоваться. Все относились к нему как к еще одному ребенку, а не питомцу.

«С Олли всегда обращались как с еще одним ребенком моих родителей. Мы с сестрой часто шутим, что он их любимец. Так совпало, что мы привезли Олли домой, когда моя сестра уехала учиться в университет, так что он действительно новый ребенок моих родителей. Олли всеми любимый член семьи. Наши друзья даже смеются над нами из-за того, насколько мы все одержимы им», — говорит Алекс.

Когда Алекс закончила колледж в прошлом году, ее выпускной был отменен из-за пандемии, поэтому родители организовали ей праздник дома. Делая памятные фото, Алекс и родители поняли, что у нее и ее сестры есть фотографии с выпускного, а у их третьего хвостатого ребенка таких снимков нет. Не справедливо. Тогда они решили сделать Олли выпускником по всем правилам: нарядили его, дали собственный диплом и сделали фото на память, пишет The Dodo.

Домашний выпускной и съемка получились очень веселыми, но со временем Алекс забыла о фотографии Олли, пока однажды не вернулась домой и не увидела его снимок висящим на стене.

«Я забыла о фотографии, пока мои мама и папа не напечатали мои собственные снимки с выпускного. Они распечатали и фото Олли, не сказав мне об этом. Мы с сестрой очень смеялись, когда увидели выпускное фото Олли на стене рядом с нашими снимками», — говорит Алекс.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

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