Звезда «Спасателей Малибу» в крошечном бикини напомнила почему по ней сохли парни

Секрет молодости и привлекательности звезды заключается в том, что она не боится прибегать к помощи пластических хирургов

Помимо героини Памелы Андерсон в «Спасателях Малибу» была еще одна блондинка, которую сложно забыть. Американская актриса и модель Донна Д'Эррико исполнила роль пышногрудой красавицы Донны Марко и с годами ничуть не утратила своей привлекательности.

Донна Д'Эррико решила напомнить подписчикам в Инстаграме, что 53 для нее — просто цифра. Блондинка выложила снимки, где позирует в бикини на фоне зелени, держа в руках зонтик.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

Однако секрет молодости и привлекательности звезды заключается еще и в том, что она не боится прибегать к помощи пластических хирургов. В 2017 году Донна преобразила свое тело, сделав подтяжку живота и кожи рук, липосакцию и увеличение ягодиц. И теперь ее бывший муж может сильно пожалеть о разрыве. В 1996 году она вступила в брак с солистом американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сиксом. С музыкантом ее познакомила Памела Андерсон, которая в то время была замужем за его коллегой по группе Томми Ли. Однако в 2006-м отношения Донны и рокера распались. Как рассказывала артистка, причиной стали измены избранника, пишет Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.