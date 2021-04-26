Британский бизнесмен купил на аукционе машине и нашел там девять упаковок героина

Полиция разбирается в деталях произошедшего

Житель английского города Тэтчем, графство Беркшир, купил на аукционе подержанный автомобиль и нашел девять упаковок героина. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летний бизнесмен Ричард Лукач (Richard Lukacs) выкупил хетчбэк SEAT Ibiza за 500 фунтов стерлингов для тюнинга. При осмотре машины он обнаружил в багажнике и отсеке для запасного колеса запечатанные пакеты с наркотиками.

«Со мной была двухлетняя дочь, так что мне приходилось отвлекать ее, — рассказывает британец. — Я позвонил в полицию, но они отказались приезжать. В итоге я проехал несколько километров до участка с наркотиками класса А. Я был в шоке».

Организаторы аукциона, на котором Лукач приобрел автомобиль, утверждают, что перед продажей машину тщательно проверили. Полиция разбирается в деталях произошедшего.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.