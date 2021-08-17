Когда недооценил коварство утюга и глажка закончилась провалом. Курьезные фото

Подборка неловких случаев

Вспомните, сколько раз вы испытывали микроинфаркт, когда думали, что дома не выключен утюг? Да, выглаженная одежда требует жертв: утюг — вещь коварная. Забывать про него опасно, а неверно выбранная температура может просто-напросто загубить вашу рубашку или брюки.

Мы собрали для вас подборку случаев, когда глажка закончилась полнейшим провалом.

«Попытка глажки в командировке», «Мой паровой утюг плохо работал, поэтому я решил залить его уксусом», «Полагал, что это может быть связано с отложениями кальция… Думаю, я был прав!», «Иногда некоторые вещи забываются. Например, утюг», «В отеле погладили диванные подушки», «Стол, который моя бабушка использовала для утюга», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».