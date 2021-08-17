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    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)

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    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)

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    В каждом котике, песике и даже корове кроется один маленький секрет — как бы серьезно и грациозно они не пытались выглядеть, у всех них случаются забавные моменты. У зверушек как будто резко сбиваются все настройки и они совершенно забывают, как должны себя вести.

    В эти моменты от хозяев и окружающих требуется только одно — быстро достать телефон и сфотографировать питомца. Ведь такие снимки кого угодно развеселят не хуже комедии!

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    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)
    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: шутки курьез животные
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    Когда у питомцев сбились настройки, и животные показали всем свою дурашливость (фото)