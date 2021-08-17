Когда о чем-нибудь попросил, а твою просьбу восприняли максимально конкретно. Курьезные фото

Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат

Когда мы о чем-то просим, то часто заранее готовим себя к тому, что получим совсем не то, что хотели. Ведь сколько случаев из разряда «ожидание и реальность» мы уже знаем? Тем удивительнее становятся те моменты, когда наши желания исполняются.

Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат, попросили латте со льдом, и груда льда уже лежит рядом с вашим кофе… Кажется, иногда окружающие понимают наши просьбы слишком дословно! Например, вот так.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».