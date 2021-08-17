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    Когда о чем-нибудь попросил, а твою просьбу восприняли максимально конкретно. Курьезные фото

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    Когда о чем-нибудь попросил, а твою просьбу восприняли максимально конкретно. Курьезные фото

    Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат

    Когда мы о чем-то просим, то часто заранее готовим себя к тому, что получим совсем не то, что хотели. Ведь сколько случаев из разряда «ожидание и реальность» мы уже знаем? Тем удивительнее становятся те моменты, когда наши желания исполняются.

    Хотели килограмм помидоров — вот вам гигантский томат, попросили латте со льдом, и груда льда уже лежит рядом с вашим кофе… Кажется, иногда окружающие понимают наши просьбы слишком дословно! Например, вот так.

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    Когда приходишь в Макдональдс просто от скуки
    Мой муж заварил мне некрепкий чай
    Попросили фермера привезти нам килограмм помидоров. Получили килограммовый помидор
    Это не спагетти, это я попросил чуть больше сыра
    Посетительница заказала вегетарианский омлет с травами и томатами
    Сказала дочке, чтобы она повесила новый рулон бумаги
    Заказал крышку на объектив 25 мм. Всё так, диаметр крышки ровно 25 мм
    На день рождения захотела себе торт с корги
    Попросила учителя написать «Девушку с жемчужной серёжкой» в стиле аниме. Он написал целую картину маслом!
    Попросила добавить побольше пеперони
    Что случается, когда заказываешь латте со льдом
    Попросила мужа, чтобы он принёс немного имбиря
    Моя подруга не любит кунжут и попросила сделать бургер с двумя нижними булочками
    Можно мне побольше соуса, пожалуйста?
    Папа заказал салат на 20 человек. Ему привезли 20 отдельных порций
    Моя невнимательность вообще никого не удивила

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: шутки курьез
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    Когда о чем-нибудь попросил, а твою просьбу восприняли максимально конкретно. Курьезные фото