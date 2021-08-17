Курьезные фото собак, которым кто-то соврал, что они – кошки

Собаки, уверенные в том, что они – кошки

Если вы не уверены в том, какого питомца хотите завести больше: кошку или собаку, то хвостатые «ребята» из этой подборки отлично вам подойдут. Все эти собаки уверены в том, что на самом деле они — кошки, которые должны лазить по столам и деревьям, сидеть в коробках, точить когти и т. д.

«Наш Майло решил стать кошкой», «Кто сказал, что кошачьи домики не подходят для собак?», «Он просто вырос с двумя кошками», «А потом он понял, что не является котом», «Мои друзья уверены, что он воспитывался котами», «Наш пес уверен, что он — кот», «Он слишком часто тусовался с котом», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».