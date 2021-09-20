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    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото

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    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото

    Подборка провальных ситуаций

    Провалы и неудачи могут подстерегать человека где угодно. Иногда необязательно даже из дома выходить, чтобы встретиться с ними, достаточно всего лишь пойти на кухню и попытаться что-то приготовить.

    И тут может случиться абсолютно всё: от слишком пересоленной яичницы до пирога на полу и супа на потолке. Мы собрали для вас подборку подобных кухонных неурядиц.

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    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото
    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото