Когда невезение подстерегло людей прямо на их кухне. Курьезные фото

Подборка провальных ситуаций

Провалы и неудачи могут подстерегать человека где угодно. Иногда необязательно даже из дома выходить, чтобы встретиться с ними, достаточно всего лишь пойти на кухню и попытаться что-то приготовить.

И тут может случиться абсолютно всё: от слишком пересоленной яичницы до пирога на полу и супа на потолке. Мы собрали для вас подборку подобных кухонных неурядиц.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.