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    Когда питомцы решили заняться совсем несвойственными для себя делами. Курьезные фото

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    Когда питомцы решили заняться совсем несвойственными для себя делами. Курьезные фото

    Чем хороша удаленная работа, можно подремать, пока твой пес имитирует рабочую деятельность

    С кем поведешься, от того и наберешься – может, ума, а бывает что и наоборот. Правило справедливо и для взаимоотношений людей и их питомцев, причем встречаются случаи, когда человеку стоило бы поучиться у животного. Юмор имеет место быть, но все же нельзя не отметить, насколько они смекалистые и находчивые!

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    Вырастил для себя прекрасного партнера по играм на приставке
    Мы часто играем в шахматы, правда, когда она начинает проигрывать, то сразу сбрасывает все фигуры и объявляет ничью
    Чем хороша удаленная работа, можно подремать, пока твой пес имитирует рабочую деятельность
    А ну попробуй дотянуться, у тебя лапка как раз пролезает!
    Ищете корм для своей собачки? Что вам подсказать?
    Ты же этот инструмент искал, верно?
    Он выбрал такое место для сна, чтобы хозяин точно не забыл забрать его с собой
    Посуду мыть не умеет, у него же лапки, но вот контролировать процесс – запросто
    Котик Гизмо обожает проверять почту – а вдруг и для него чего пришлют?
    Песик в качестве личного тренера – не такой уж и плохой вариант
    Он спокойно сам себя выгуливает и не отлынивает от ответственности
    Видимо, в прошлой жизни он был электромонтером
    Котик-блогер записывает собственный подкаст
    Видишь, хозяин, миска пуста. А должна быть полной. Смекаешь?
    Кот наутро после вечеринки по случаю Дня рождения сына. Дети буквально разнесли дом, а ему досталось больше всех!
    Красноречивый взгляд, призыв сделать перерыв в работе и поиграть с ним
    Котенок терпеливо дожидается, когда высохнет помытый пол, потому что хозяйка запретила по мокрому ходить

    «Вырастил для себя прекрасного партнера по играм на приставке», «Ищете корм для своей собачки? Что вам подсказать?», «А ну попробуй дотянуться, у тебя лапка как раз пролезает!», «Котик-блогер записывает собственный подкаст», «Мы часто играем в шахматы, правда, когда она начинает проигрывать, то сразу сбрасывает все фигуры и объявляет ничью», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: курьез животные
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    Когда питомцы решили заняться совсем несвойственными для себя делами. Курьезные фото