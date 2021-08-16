Когда питомцы решили заняться совсем несвойственными для себя делами. Курьезные фото

Чем хороша удаленная работа, можно подремать, пока твой пес имитирует рабочую деятельность

С кем поведешься, от того и наберешься – может, ума, а бывает что и наоборот. Правило справедливо и для взаимоотношений людей и их питомцев, причем встречаются случаи, когда человеку стоило бы поучиться у животного. Юмор имеет место быть, но все же нельзя не отметить, насколько они смекалистые и находчивые!

«Вырастил для себя прекрасного партнера по играм на приставке», «Ищете корм для своей собачки? Что вам подсказать?», «А ну попробуй дотянуться, у тебя лапка как раз пролезает!», «Котик-блогер записывает собственный подкаст», «Мы часто играем в шахматы, правда, когда она начинает проигрывать, то сразу сбрасывает все фигуры и объявляет ничью», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.