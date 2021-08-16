Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)

17 счастливых случаев удачной вылазки в секонд-хенд

Несмотря на невероятное обилие магазинов покупка красивых и необычных вещей все равно остается задачей не из легких. Особенно если при этом вы еще и не хотите тратить много. Вот почему сознательные модницы и модники так любят секонд-хенды и комиссионые магазины: там, если повезет, можно найти настоящие сокровища.

Например, купить наконец те самые кроссовки, о которых так мечтал много лет назад, или винтажное кольцо. И еще много интересного!

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.