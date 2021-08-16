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    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)

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    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)

    17 счастливых случаев удачной вылазки в секонд-хенд

    Несмотря на невероятное обилие магазинов покупка красивых и необычных вещей все равно остается задачей не из легких. Особенно если при этом вы еще и не хотите тратить много. Вот почему сознательные модницы и модники так любят секонд-хенды и комиссионые магазины: там, если повезет, можно найти настоящие сокровища.

    Например, купить наконец те самые кроссовки, о которых так мечтал много лет назад, или винтажное кольцо. И еще много интересного!

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Купила это шикарное викторианское кольцо за 4$
    Платье из 100% шёлка за 8 долларов? Да-да
    Невероятный винтажный костюм, и всего за 10 долларов
    Эта юбка прекрасна. А за 1 доллар — ещё лучше!
    В 2003 году не мог купить себе такие кроссовки. Теперь они мои!
    Удалось найти настоящие туфли от Louis Vuitton!
    Два моих новых любимых платья: шедевры из 80-х
    Зашла в крошечный секонд-хенд, но даже там было что-то классное
    Настоящая дизайнерская замша за 15$!
    Вершина моих поисков! Винтажные кожаные брюки от Christian Dior
    Вещи с историей тянут за собой другие неожиданные находки
    Винтажная сумка-мешок прямиком из 70-х
    Моя находка за 10$. Практично? Нисколько. Шикарно? Очень!
    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)
    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)
    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)
    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда отправился за покупками в секонд-хенд и нашел там настоящие сокровища (фото)