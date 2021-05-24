Когда онлайн-шопинг закончился эпичным провалом. Курьезные фото

«Я заказала книгу по медитации. На каждой странице написано «вдохни», «выдохни»»

Покупки в интернете значительно облегчили и одновременно усложнили нашу жизнь. Плюс онлайн-шопинга — то, что можно заказать нужный товар с доставкой до двери всего за пару кликов; минус — что даже самая красивая и яркая вещь с картинки в жизни может выглядеть совершенно по-другому.

О минусах заказов в интернете, как никто другой, знают бедолаги из нашего материла. Эти горе-покупатели так обомлели, когда получили заказанные товары, что не могли не поделиться ими в соцсетях.

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.