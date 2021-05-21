Курьезные фото наглых котиков, которые закрепили за собой звание главных хулиганов

Собрали для вас подборку наглых кошачьих мордочек, которые ведут себя как им вздумается

Все мы знаем, что с хулиганами шутки плохи! Они могут устроить величайшую проделку, а нам придется мириться с результатами их озорства. Но что делать, если безобразником является ваш собственный кот?

Ведь держать эту наглую, но такую любимую морду подальше от себя не сможет ни один хозяин питомца. Остается лишь принимать своего любимца со всей его вредностью, ну и по возможности находить в его проделках повод от души посмеяться!

Сегодня мы собрали для вас 16 наглых кошачьих мордочек, которые ведут себя как им вздумается, потому что знают, что любая шалость сойдет им с лап.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.