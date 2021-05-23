Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)

Во время исполнения хита «Ты мой» Владимир Зеленский прошел к сцене и вручил Примадонне украинской эстрады большой букет

«Ты наша любовь». Президент Зеленский появился на юбилейном концерте Ирины Билык

В субботу, 22 мая, на юбилейном концерте Ирины Билык в столице неожиданно появился президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает корреспондент «Главкома», во время исполнения хита «Ты мой» Зеленский прошел к сцене и вручил Примадонне украинской эстрады большой букет.

«Ты наша любовь», – сказал глава государству певице.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

Напомним, в марте Ирина Билык обновила свой легендарный хит «Одинокая» (видео). Также Ирина Билык пожаловалась на проблемы с сексом.