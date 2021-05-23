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    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)

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    Во время исполнения хита &laquo;Ты мой&raquo; Владимир Зеленский прошел к сцене и вручил Примадонне украинской эстрады большой букет Фото: Станислав Груздев, Главком - Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)

    Во время исполнения хита «Ты мой» Владимир Зеленский прошел к сцене и вручил Примадонне украинской эстрады большой букет

    Фото: Станислав Груздев, Главком

    «Ты наша любовь». Президент Зеленский появился на юбилейном концерте Ирины Билык

    В субботу, 22 мая, на юбилейном концерте Ирины Билык в столице неожиданно появился президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает корреспондент «Главкома», во время исполнения хита «Ты мой» Зеленский прошел к сцене и вручил Примадонне украинской эстрады большой букет.

    «Ты наша любовь», – сказал глава государству певице.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)
    Фото: Станислав Груздев, Главком

    Напомним, в марте Ирина Билык обновила свой легендарный хит «Одинокая» (видео). Также Ирина Билык пожаловалась на проблемы с сексом.

    Теги: знаменитости Владимир Зеленский певица шоу-бизнес
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    Президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады (видео)