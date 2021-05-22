«Ем все, что вижу». Голливудский актер изменился до неузнаваемости ради роли в фильме (фото)

Актер набрал вес для нового фильма

49-летний актер Марк Уолберг, видимо, решил повторить знаменитые подвиги Кристиана Бэйла, который набирает или сбрасывает вес для каждой новой роли. Сегодня Марка заметили на съемках проекта «Отец Стю» в Лос-Анджелесе — правда, с трудом узнали из-за его новой весовой категории. В фильме Уолберг играет бывшего боксера, который стал священником, а для заметных внешних изменений обычно подтянутый актер) просто очень много ел. Об этом он сам рассказал в одном из интервью, добавив, что в его планах — набрать около 13 лишних килограммов.

«Я буду есть много бургеров и булочек. Меня просят питаться здоровой пищей, но я так долго придерживался режима, что готов был съесть все, что увижу. Я хочу в булочные, хочу есть фастфуд, блинчики и вообще все, что найду», - говорит Марк Уолберг.

Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.