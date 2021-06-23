Когда поймал идеально неудачный момент, хотя ничего такого не планировал (фото)

«Когда хочешь просто сфотографировать человека, но вдруг делаешь отличное фото птицы»

Мы не перестаем радоваться тому, что сейчас можно не экономить пленку, а с удовольствием фотографировать все, что захочется. Ведь так часто хочется заснять на память какой-нибудь приятный момент: прогулку по городу, получение диплома или просто сделать уютный семейный портрет.

Но иногда жизнь подкидывает сюрпризы, и на фотографиях остается не совсем то, что все ожидали — шляпы падают, дети все роняют, животные и птицы внезапно врываются в кадр… И как же удачно, что кто-то успевает нажать на кнопку в тот самый момент и сделать действительно необычные и смешные снимки!

«Когда хочешь просто сфотографировать человека, но вдруг делаешь отличное фото птицы», «Это я попытался в первый раз встать на доску», «Хотели поймать момент того, как я поймал рыбу», «А вам когда-нибудь портил фотографию внезапный ослик?», «Этому кулинару недолго удалось хвастаться получившимся блюдом», «Надеюсь, что в этой квартире есть собачка!», «Фото на память, чтобы потом вспоминать о чудесной прогулке по городу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.