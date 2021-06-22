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    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото

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    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото

    Странных фото из американского метро, которые поднимут вам настроение

    Если вы часто передвигаетесь в метро, то не понаслышке знаете, каких странных личностей там можно встретить. Человек в костюме елки, девушка, режущая лук, парень с павлином — мы собрали смешные снимки людей из нью-йоркского метрополитена, которые в креативности легко бы посоревновались с модникам из питерской подземки.

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    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото
    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото

    «Когда каждую свободную минуту посвящаешь образованию», «Зачем нужны кошки или собаки, если можно завести утку», «Ничего необычного, просто кто-то решил обустроить на платформе спальню», «Судя по реакции окружающих, это обычное дело», «Чтобы купить хорошую елку, нужно думать, как елка, нужно стать елкой», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Тот редкий случай, когда поездка в метро может поднять настроение. Курьезные фото