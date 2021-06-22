В Германии мужчина нашел старинные шедевры живописи в мусорном баке

Авторство второй картины принадлежит венецианскому художнику Пьетро Беллотти

В Германии полицейские обратились к общественности после того, 64-летний мужчина нашел мусорном баке на остановке, находящейся возле города Оренбах, две старинные картины XVII века, пишет The Guardian.

Офицеры полиции передали находку местного жителя искусствоведам на оценку. Специалисты после экспертизы пришли к выводу, что обе картины, написанные маслом, являются оригиналами. Эксперты предполагают, что полотно с изображением портрета мальчика создал ученик Рембрандта — голландский живописец Самуэль ван Хогстратен (1627-1678). Дата написания этой работы пока не установлена.

Авторство второй картины принадлежит венецианскому художнику Пьетро Беллотти. Работа датирована 1665 годом и представляет собой автопортрет. После того, как ценность картин определят, станет известна их дальнейшая судьба.

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