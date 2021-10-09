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    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли

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    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли

    Подборка курьезных фото

    Как думаете, что может объединять кота, статую, маффин и носки? Оказывается, все они способны умело сливаться с окружающей средой! Простые повседневные вещи, масштабные строения и домашние питомцы с одинаковым успехом маскируются в пространстве, и порой эти цветовые совпадения заставляют долго вглядываться в фото, чтобы отыскать наконец какого-нибудь притаившегося кота.

    Проверим внимательность?

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    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли
    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда предметы и питомцы так ловко вписались в окружающую среду, что почти исчезли