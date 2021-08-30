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    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах

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    Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и составить соответствующим образом руки Фото: Telegram-канал &laquo;Днепр Областной&raquo; - В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах

    Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и составить соответствующим образом руки

    Фото: Telegram-канал «Днепр Областной»

    Женщина должна быть красивой и стильной и после смерти, уверены авторы коллекции

    В городе Днепр одно из местных ритуальных агентств представило коллекцию женской одежды для похорон. Как пояснили в агентстве, женщина должна быть красивой и стильной и после смерти, пишет FaceNews.ua.

    Как информировал Telegram-канал «Днепр Областной», чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и сложить соответствующим образом руки. Некоторые из них держали в руках цветы. Кроме того, у гробов были выставлены и похоронные венки.

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    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах
    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах

    Девушки были одеты в платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. Их головы были покрыты платками.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты.

    Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.

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    Теги: шутки курьез похорон
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    В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах