В Днепре представили коллекцию одежды для похорон. Модели позировали в гробах

Чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и составить соответствующим образом руки

Женщина должна быть красивой и стильной и после смерти, уверены авторы коллекции

В городе Днепр одно из местных ритуальных агентств представило коллекцию женской одежды для похорон. Как пояснили в агентстве, женщина должна быть красивой и стильной и после смерти, пишет FaceNews.ua.

Как информировал Telegram-канал «Днепр Областной», чтобы продемонстрировать наряды, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и сложить соответствующим образом руки. Некоторые из них держали в руках цветы. Кроме того, у гробов были выставлены и похоронные венки.

Девушки были одеты в платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. Их головы были покрыты платками.

Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты.

Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.