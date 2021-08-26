Подборка исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового

Хотите проникнуться атмосферой прошлого века? Просто загляните в семейный фотоальбом — именно этого принципа придерживаются участники сабреддита под названием TheWayWeWere. В сообществе люди ежедневно делятся снимками, которые были сделаны 20, 30 и даже 60 лет назад.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.