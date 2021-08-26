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    Подборка исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого

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    Подборка исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового

    Хотите проникнуться атмосферой прошлого века? Просто загляните в семейный фотоальбом — именно этого принципа придерживаются участники сабреддита под названием TheWayWeWere. В сообществе люди ежедневно делятся снимками, которые были сделаны 20, 30 и даже 60 лет назад.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.

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    Девушки протестуют против дресс-кода средней школы, запрещающего им носить брюки. 1940 год, Бруклин.
    Мои невероятно привлекательные бабушка и дедушка.
    Моя прабабушка, фото сделано в конце XIX века.
    Моя прабабушка в начале 1900-х годов. Кажется, она была довольно крутой!
    Кот по кличке Михаил, 1938 год.
    Австралиец демонстрирует свою физическую форму маленькой дочке, 1940-е годы.
    Бабушка и мама, 1974 год.
    Кошки Блэки и Брауни пьют молоко прямо из коровы, 1945 год.
    Фото мамы, сделанное в день ее свадьбы, 1951 год.
    Мой дедушка, прадедушка и прапрадедушка.
    Два приятеля (1920).
    Прадед был слишком беден и не смог позволить себе костюм, поэтому ему пришлось позировать перед картинкой из картона, 1930-е годы.
    Моряк впервые видится с семьей после 14 месяцев разлуки.
    1910 год, парижанка со своей кошкой в саду.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: фотография курьез
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    Подборка исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого