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    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото

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    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото

    «Пес моих родителей умеет подмигивать гораздо лучше, чем я», - шутливо комментируют фото пользователи сети

    Домашние питомцы проводят с любимыми хозяевами столько времени, что постепенно и сами становятся похожими на людей со всеми их привычками, яркой мимикой и манерами. Так же как люди, собаки и коты прилежно позируют для семейных фотографий, любят укрываться одеялом и ходить в кафе, и даже когда ничего особенного и не делают, все равно неуловимо похожи на типичного человека. Например, вот в такие моменты.

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    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото
    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото

    «Папин пес — лучший попутчик в поездках», «Мой кот любит прилечь с интересной книжкой», «Стандартное фото женщины, которая стала матерью», «Любой журнал был бы рад такой модели», «И еще одно типичное семейное фото», «Когда мама сказала, что для фото надо обняться покрепче и улыбнуться», «Пес моих родителей умеет подмигивать гораздо лучше, чем я», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото