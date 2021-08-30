Насколько домашние питомцы иногда похожи на людей. Подборка курьезных фото

«Пес моих родителей умеет подмигивать гораздо лучше, чем я», - шутливо комментируют фото пользователи сети

Домашние питомцы проводят с любимыми хозяевами столько времени, что постепенно и сами становятся похожими на людей со всеми их привычками, яркой мимикой и манерами. Так же как люди, собаки и коты прилежно позируют для семейных фотографий, любят укрываться одеялом и ходить в кафе, и даже когда ничего особенного и не делают, все равно неуловимо похожи на типичного человека. Например, вот в такие моменты.

«Папин пес — лучший попутчик в поездках», «Мой кот любит прилечь с интересной книжкой», «Стандартное фото женщины, которая стала матерью», «Любой журнал был бы рад такой модели», «И еще одно типичное семейное фото», «Когда мама сказала, что для фото надо обняться покрепче и улыбнуться», «Пес моих родителей умеет подмигивать гораздо лучше, чем я», - шутливо комментируют фото пользователи сети.

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