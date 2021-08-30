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    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото

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    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото

    «Есть вещи, которые я никогда не пойму о своем муже», - шутя комментируют фото пользователи сети

    Есть люди, которые к любому делу подходят с максимальной внимательностью к деталям, в то время как другие не тратят ни секунды на раздумывания, а просто сразу что-то делают. И часто в этих случаях не остается места для логических размышлений — порой из-за лени или невнимательности, а иногда вообще по необъяснимым причинам.

    Вот несколько примеров того, как кто-то забыл включить режим рациональности.

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    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото
    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото

    «Вот так мне прислали складной стул», «Мы снимаем квартиру, и ее владелица игнорирует геометрические формы», «Моя сестра распечатала фото для проекта», «Снять розетку? Это было бы слишком просто!», «Рядом есть две подставки для кружек», «Есть вещи, которые я никогда не пойму о своем муже», - шутя комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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    Теги: шутки курьез
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    Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото