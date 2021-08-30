Что бывает, когда людей немного подводит логическое мышление. Курьезные фото

«Есть вещи, которые я никогда не пойму о своем муже», - шутя комментируют фото пользователи сети

Есть люди, которые к любому делу подходят с максимальной внимательностью к деталям, в то время как другие не тратят ни секунды на раздумывания, а просто сразу что-то делают. И часто в этих случаях не остается места для логических размышлений — порой из-за лени или невнимательности, а иногда вообще по необъяснимым причинам.

Вот несколько примеров того, как кто-то забыл включить режим рациональности.

«Вот так мне прислали складной стул», «Мы снимаем квартиру, и ее владелица игнорирует геометрические формы», «Моя сестра распечатала фото для проекта», «Снять розетку? Это было бы слишком просто!», «Рядом есть две подставки для кружек», «Есть вещи, которые я никогда не пойму о своем муже», - шутя комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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