Когда у людей есть деньги, но отсутствует чувство вкуса: подборка забавных фото

Самые смешные фотографии из серии «ужасный вкус, но отличное исполнение»

Креатив и нестандартный взгляд на мир — это прекрасно. Однако особенно оригинальные идеи, представленные в нашем материале, стоило бы оставить в воображении и никогда не воплощать в реальность.

На сайте Reddit есть целый раздел, посвященный вещам, которые поражают своим чудаковатым и безвкусным дизайном. Самое интересное, что эти предметы кто-то покупает! Мы собрали смешные и необычные фотографии из серии «ужасный вкус, но отличное исполнение» в этом материале.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».