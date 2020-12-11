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    Курьез

    Когда у людей есть деньги, но отсутствует чувство вкуса: подборка забавных фото

    • Розсилка
    Когда у людей есть деньги, но отсутствует чувство вкуса: подборка забавных фото

    Самые смешные фотографии из серии «ужасный вкус, но отличное исполнение»

    Креатив и нестандартный взгляд на мир — это прекрасно. Однако особенно оригинальные идеи, представленные в нашем материале, стоило бы оставить в воображении и никогда не воплощать в реальность.

    На сайте Reddit есть целый раздел, посвященный вещам, которые поражают своим чудаковатым и безвкусным дизайном. Самое интересное, что эти предметы кто-то покупает! Мы собрали смешные и необычные фотографии из серии «ужасный вкус, но отличное исполнение» в этом материале.

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    Зачем покупать кеды, если их можно нарисовать?
    Когда подстриглась, но потом передумала
    «Моя подруга снимает дом, и вот такой камень мы обнаружили во дворе»
    Когда ты слишком крут для простого велика
    Выглядит не очень практично
    Это же надо было заморочиться
    Можно еще газон сделать
    Для людей, мечтающих обставить спальню в стиле строительной площадки
    Проблем с вентиляцией быть не должно
    Хочется верить, что зубы ненастоящие

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: фотография деньги шутки курьез
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