Эти трогательные фото доказывают, что в 2020 году все же нашлось место для добра и чудес

Год запомнился не только пандемией коронавируса

Не нужно быть экспертом в новостной повестке, чтобы понять, насколько ужасным получился 2020 год. Каждый человек на себе испытал все прелести високосного года, который перевернул жизни многих с ног на голову.

Однако в мире продолжают происходить светлые и прекрасные вещи! 15 фотографий и историй из нашего материала вас в этом убедят.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».