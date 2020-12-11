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    Курьез

    Эти трогательные фото доказывают, что в 2020 году все же нашлось место для добра и чудес

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    Эти трогательные фото доказывают, что в 2020 году все же нашлось место для добра и чудес

    Год запомнился не только пандемией коронавируса

    Не нужно быть экспертом в новостной повестке, чтобы понять, насколько ужасным получился 2020 год. Каждый человек на себе испытал все прелести високосного года, который перевернул жизни многих с ног на голову.

    Однако в мире продолжают происходить светлые и прекрасные вещи! 15 фотографий и историй из нашего материала вас в этом убедят.

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    Деревянный столб поменяли на бетонный, но сохранили дом тукана
    Спортсмен из Греции Мариос Гианнаку помог девушке-инвалиду исполнить мечту — подняться на гору Олимп
    14-летний Ридан Аль-Машоули из Йемена за свой счёт постоянно кормит бездомного пожилого мужчину
    В Японии бабушка и дедушка своими руками сделали статую Тоторо для остановки, чтобы детям не было так одиноко ждать школьный автобус
    «Моя собака нервничает во время поездок на машине, поэтому бабуля всегда ее утешает»
    Рейчел была няней Кёртиса около года. Когда мальчик узнал, что ее выпускной отменили, то уговорил родителей сделать праздник для девушки
    «Родители не могли позволить шикарный подарок на мой день рождения. Папа пришёл после тяжёлой смены и сделал этот потрясающий торт»
    «Мой папа всегда злился, когда мама приносила домой новую кружку (она их собирает). Новый муж сделал стеллаж во всю стену для ее коллекции»
    Результат сложной многочасовой операции
    Никогда не поздно делать то, о чем мечтал
    «Ребёнок, с которым я нянчусь, переживает из-за первого учебного дня»
    «Моему брату 14 лет, и за время карантина он стал кулинарным гением»
    «Мой начальник заказал целую партию масок в офис, чтобы у меня не возникло проблем с чтением по губам»
    Мальчик сильно скучал по дедушке, поэтому его родители заказали эту игрушку

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: фотография курьез коронавирус
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