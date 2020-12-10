Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото

«Когда у кота свои понятия о том, что красиво, а что нет»

Те, у кого дома живет кот или кошка, наверняка хоть раз задумывались, а не с другой ли планеты прибыли их питомцы. Ведь иногда их поведение не поддается никакой земной логике, а человеческие правила кажутся для них пустым звуком.

Ведь как объяснить кошке, что такое работа и личное пространство? Правильно, никак! Поэтому-то и случаются такие казусы, как и на фотографиях ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.