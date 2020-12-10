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    Курьез

    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото

    «Когда у кота свои понятия о том, что красиво, а что нет»

    Те, у кого дома живет кот или кошка, наверняка хоть раз задумывались, а не с другой ли планеты прибыли их питомцы. Ведь иногда их поведение не поддается никакой земной логике, а человеческие правила кажутся для них пустым звуком.

    Ведь как объяснить кошке, что такое работа и личное пространство? Правильно, никак! Поэтому-то и случаются такие казусы, как и на фотографиях ниже.

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    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото
    Эти коты мурчать хотели на все человеческие правила: подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

     Читайте также: Эти роскошные кошки дадут фору любым супермоделям (фото)
    Теги: шутки кот курьез
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