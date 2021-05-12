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    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев

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    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев

    Сделать невозможное и успеть сфотографировать всех котят

    Если у вас есть домашний питомец, вы знаете, как сложно бывает фотографировать животных: они так и норовят убежать из кадра и стать размытым пятном. Тем ценнее те редкие снимки, когда получается поймать тот самый момент и сделать шедевр.

    Иногда все происходит абсолютно случайно, и именно в момент съемки ваш кот чихает или тянется за едой. А порой приходится запастись терпением — например, долго рассаживать по лестнице полудюжину котят, надеясь на чудо. И чудо свершается!

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    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев
    Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: в мире животных кот курьез
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