Когда успел поймать «тот самый момент». Курьезные фото домашних питомцев

Сделать невозможное и успеть сфотографировать всех котят

Если у вас есть домашний питомец, вы знаете, как сложно бывает фотографировать животных: они так и норовят убежать из кадра и стать размытым пятном. Тем ценнее те редкие снимки, когда получается поймать тот самый момент и сделать шедевр.

Иногда все происходит абсолютно случайно, и именно в момент съемки ваш кот чихает или тянется за едой. А порой приходится запастись терпением — например, долго рассаживать по лестнице полудюжину котят, надеясь на чудо. И чудо свершается!

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.