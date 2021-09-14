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    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото

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    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото

    Поначалу подумалось, что арт-объект, украшение такое. Оказалось – еда

    Как гласит старая поговорка, шеф-повар не тот, кто может из вчерашних котлет сделать что-то вкусное, а кто может придумать им новое название и подать это как отдельное блюдо. Люди ходят набивать животики в столовые и пельменные, а в ресторан идут за тем самым крутоном, который стоит $8, потому что он крутон, а не гренка.

    Проблема в том, что увлеченные креативом повара начинают забывать о сути своей работы, и клиенты оказываются в легком шоке от приготовленного.

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    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото
    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: еда шутки курьез
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    Когда вместо повара взяли на работу «креативщика», и что из этого вышло. Курьезные фото