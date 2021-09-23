Когда вместо радости интернет-покупки принесли владельцам нервный смех. Курьезные фото

«Бойфренд захотел носки со своим изображением. На левом носке он, а вот на правом — кто-то неизвестный», - шутят в комментариях пользователи сети.

Сделать покупку в интернете — это не только способ быстро получить нужную вещь, но и отличная возможность проверить свою удачу. Ведь даже если вы внимательно изучили все фото и описания, всё равно что-то может пойти не так.

А уж те, кто не обращает особого внимания на детали, почти наверняка удивятся, увидев свой заказ! И в обоих случаях итог один: разочарование и нервный смех от того, насколько же реальность разошлась с ожиданиями.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.