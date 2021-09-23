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    Когда вместо радости интернет-покупки принесли владельцам нервный смех. Курьезные фото

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    Когда вместо радости интернет-покупки принесли владельцам нервный смех. Курьезные фото

    «Бойфренд захотел носки со своим изображением. На левом носке он, а вот на правом — кто-то неизвестный», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Сделать покупку в интернете — это не только способ быстро получить нужную вещь, но и отличная возможность проверить свою удачу. Ведь даже если вы внимательно изучили все фото и описания, всё равно что-то может пойти не так.

    А уж те, кто не обращает особого внимания на детали, почти наверняка удивятся, увидев свой заказ! И в обоих случаях итог один: разочарование и нервный смех от того, насколько же реальность разошлась с ожиданиями.

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    на весь екран згорнути
    Заказал весёлого осьминога, но обе его стороны грустные
    Вот такие стулья приехали для нашей комнаты отдыха
    Бойфренд захотел носки со своим изображением. На левом носке он, а вот на правом — кто-то неизвестный
    Специально доплатил за праздничную упаковку…
    Заказал провод и не обратил внимание на длину
    Роскошное ожидание и печальная реальность
    Пришлось написать 14 писем, чтобы мне вернули деньги за это платье
    Башня для кота оказалась куда меньше, чем было заявлено
    Моя девушка заказала мне сюрприз. Вот он
    Я надеялась на стиль «бохо», а вместо него приехал стиль «грустный»
    Приехало наше зеркало…
    Друг долго выбирал подушку для своей дочки
    Итак, наш «бассейн для всей семьи» приехал
    Купил тостер по сниженной цене из-за «незначительных внешних повреждений»
    Заказал маме цветы
    Всё, что надо знать о моих новых туфлях

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда вместо радости интернет-покупки принесли владельцам нервный смех. Курьезные фото