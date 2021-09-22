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    Когда любое взаимодействие с техникой заканчивается горьким провалом. Курьезные фото

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    Когда любое взаимодействие с техникой заканчивается горьким провалом. Курьезные фото

    Примеры неудачного взаимодействия человека с техникой

    В век технологического прогресса гаджеты и электроприборы стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но несмотря на это, некоторые люди по-прежнему не особо ладят с различными девайсами.

    И в результате этого неудачного взаимодействия с техникой, могут случаться весьма неожиданные и досадные провалы. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

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    на весь екран згорнути
    Не знаю, как он до сих пор работает
    Сразу после того, как мне сказали «вытащи флешку аккуратно»
    Кажется, батарея немного вздулась
    Не знаю, как это могло случиться
    Когда слишком сильно нажал на кнопку на джойстике
    Страшно взглянуть на сам телевизор
    Думаю, что чехол от ноутбука не был пустой, когда попал в мусоропровод
    А вот и мой MacBook Pro
    Это зарядное устройство чуть не стало причиной пожара в доме
    И почему же монитор постоянно выключается?
    И почему мой тачпад не работает?
    Так выглядит моя кофемашина
    Телефон моей мамы, который она впервые взяла в руки
    Конечно, я справлюсь с картриджем
    Результат того, что я накручиваю шнур на палец при разговоре по телефону
    Это была моя первая серьёзная покупка

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда любое взаимодействие с техникой заканчивается горьким провалом. Курьезные фото