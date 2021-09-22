Когда любое взаимодействие с техникой заканчивается горьким провалом. Курьезные фото

Примеры неудачного взаимодействия человека с техникой

В век технологического прогресса гаджеты и электроприборы стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но несмотря на это, некоторые люди по-прежнему не особо ладят с различными девайсами.

И в результате этого неудачного взаимодействия с техникой, могут случаться весьма неожиданные и досадные провалы. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.