Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное

Фото заставляют задуматься – а что вообще там происходит

Иногда так сильно устаешь от правил, запретов, устоев и просто логики, что душа сама просит чуточку хаоса и безумия. Спустить пар, отвлечься, разгрузить замороченную голову. Способов предостаточно, но многие требуют немало усилий и времени, поэтому мы предлагаем вам самый простой и безопасный.

Забавные и странные картинки, которые заставляют задуматься – а что вообще там происходит?

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.