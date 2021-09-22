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    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное

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    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное

    Фото заставляют задуматься – а что вообще там происходит

    Иногда так сильно устаешь от правил, запретов, устоев и просто логики, что душа сама просит чуточку хаоса и безумия. Спустить пар, отвлечься, разгрузить замороченную голову. Способов предостаточно, но многие требуют немало усилий и времени, поэтому мы предлагаем вам самый простой и безопасный.

    Забавные и странные картинки, которые заставляют задуматься – а что вообще там происходит?

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    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное
    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных фото из жизни, на которых происходит что-то очень странное