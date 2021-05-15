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    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото

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    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото

    Не хотелось бы оказаться на их месте

    Доставка еды значительно упростила наши жизни. Вместо того чтобы стоять у плиты, достаточно сделать пару кликов, и вкусный и сытный обед вам привезут в кратчайшие сроки. Именно так и думали герои нашего материала. Но вместо аппетитных блюд их ждало сплошное разочарование в виде маленьких порций, чернил на яйце и других неприятностей.

    Мы собрали для вас фото людей, которые сто раз пожалели, что заказали блюда навынос.

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    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото
    Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: еда шутки курьез
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