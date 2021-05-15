Когда заказал еду навынос и сто раз пожалел. Курьезные фото

Не хотелось бы оказаться на их месте

Доставка еды значительно упростила наши жизни. Вместо того чтобы стоять у плиты, достаточно сделать пару кликов, и вкусный и сытный обед вам привезут в кратчайшие сроки. Именно так и думали герои нашего материала. Но вместо аппетитных блюд их ждало сплошное разочарование в виде маленьких порций, чернил на яйце и других неприятностей.

Мы собрали для вас фото людей, которые сто раз пожалели, что заказали блюда навынос.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.