Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото

«Решил приготовить сэндвичи, но что-то пошло не так»

Сколько раз вы смотрели на рекламные плакаты с едой или на изображение продуктов на упаковках и восхищались тем, какие же эти блюда красивые и аппетитные? А как часто вы потом сталкивались с суровой реальностью и расстраивались?

Что поделать, никто от этого не застрахован — покупаете ли вы что-то или сами готовите желаемое блюдо, есть вероятность, что что-то пойдёт не так. Прямо как в этих случаях!

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.