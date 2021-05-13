  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото

    «Решил приготовить сэндвичи, но что-то пошло не так»

    Сколько раз вы смотрели на рекламные плакаты с едой или на изображение продуктов на упаковках и восхищались тем, какие же эти блюда красивые и аппетитные? А как часто вы потом сталкивались с суровой реальностью и расстраивались?

    Что поделать, никто от этого не застрахован — покупаете ли вы что-то или сами готовите желаемое блюдо, есть вероятность, что что-то пойдёт не так. Прямо как в этих случаях!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото
    Когда кулинарные фантазии столкнулись с жестокой реальностью. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

    Читайте также: Страдающая от витилиго девушка с помощью тату превратила белые пятна в свою изюминку (фото)
    Теги: еда шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies