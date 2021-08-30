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    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону

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    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону

    «Покормил ее час назад, но все равно страшно», - с юмором комментируют фото пользователи сети

    Кошки — очень милые, любящие и очаровательные создания. В основном. Но даже у нежных пушистых ангелочков порой бывают моменты, когда хочется продемонстрировать свою темную сторону, даже если это получается абсолютно случайно.

    Вот почему иногда котики вдруг превращаются в героев триллера — в этом им помогают грозный вид, зловещие тени, удачная подсветка и нужный настрой. Нам остается только бояться!

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    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону
    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону

    «Покормил ее час назад, но все равно страшно», « Ничто не делает образ более эффектным, чем уличная подсветка», «В нашей округе нужно повнимательней приглядываться к деревьям», «Из всех котов я выбрал Дракулу», «Когда понимаешь, что ты Избранный», «Как почувствовать себя героем мистического фильма», - с юмором комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону