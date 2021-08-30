Курьезные фото зловещих котиков, которые решили показать свою темную сторону

«Покормил ее час назад, но все равно страшно», - с юмором комментируют фото пользователи сети

Кошки — очень милые, любящие и очаровательные создания. В основном. Но даже у нежных пушистых ангелочков порой бывают моменты, когда хочется продемонстрировать свою темную сторону, даже если это получается абсолютно случайно.

Вот почему иногда котики вдруг превращаются в героев триллера — в этом им помогают грозный вид, зловещие тени, удачная подсветка и нужный настрой. Нам остается только бояться!

«Покормил ее час назад, но все равно страшно», « Ничто не делает образ более эффектным, чем уличная подсветка», «В нашей округе нужно повнимательней приглядываться к деревьям», «Из всех котов я выбрал Дракулу», «Когда понимаешь, что ты Избранный», «Как почувствовать себя героем мистического фильма», - с юмором комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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