Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото

А еще она постоянно поднимает передние лапки так, будто пытается что-то поймать

Пятилетняя кошка Суэйзи живет в американском штате Джорджия вместе со своей хозяйкой Эбби Нельсон. В инстаграме у нее более 32 тысяч подписчиков, а все потому, что она невероятно большая — ее вес составляет 7,5 килограмма.

Нельсон не может понять, почему кошка весит так много, а ветеринары отмечают, что она полностью здорова. Суэйзи не может сбросить вес даже несмотря на то, что она ест в два раза меньше, чем другие кошки Нельсон. Более того, по словам хозяйки, не помогла даже специальная диета: Суэйзи смогла сбросить только чуть больше килограмма.

«Я ограничиваю ее в еде, она даже немного похудела, но все еще весит 7,5 килограмма. Я кормлю ее половиной банки влажного корма два раза в день, а иногда и 1/8 стакана сухого корма», — рассказала хозяйка британской газете Metro.

Но Суэйзи не всегда не была такой полной. Когда ей было 4 месяца, она весила столько же, сколько и другие кошки. Правда, уже тогда она отличалась от остальных странным движением — почти каждый день она поднимала передние лапки так, будто пыталась что-то поймать. Эти движения она постоянно повторяет и сейчас.

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