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    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото

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    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    instagram.com/swayzebegs/

    А еще она постоянно поднимает передние лапки так, будто пытается что-то поймать

    Пятилетняя кошка Суэйзи живет в американском штате Джорджия вместе со своей хозяйкой Эбби Нельсон. В инстаграме у нее более 32 тысяч подписчиков, а все потому, что она невероятно большая — ее вес составляет 7,5 килограмма.

    Нельсон не может понять, почему кошка весит так много, а ветеринары отмечают, что она полностью здорова. Суэйзи не может сбросить вес даже несмотря на то, что она ест в два раза меньше, чем другие кошки Нельсон. Более того, по словам хозяйки, не помогла даже специальная диета: Суэйзи смогла сбросить только чуть больше килограмма.

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    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото
    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото

    «Я ограничиваю ее в еде, она даже немного похудела, но все еще весит 7,5 килограмма. Я кормлю ее половиной банки влажного корма два раза в день, а иногда и 1/8 стакана сухого корма», — рассказала хозяйка британской газете Metro.

    Но Суэйзи не всегда не была такой полной. Когда ей было 4 месяца, она весила столько же, сколько и другие кошки. Правда, уже тогда она отличалась от остальных странным движением — почти каждый день она поднимала передние лапки так, будто пыталась что-то поймать. Эти движения она постоянно повторяет и сейчас.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: шутки кот курьез животные
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    Кошка Суэйзи весит 7,5 килограмма и никак не может похудеть. Курьезные фото