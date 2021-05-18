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    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели

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    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели

    Когда под раздачу попали даже брови

    Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда приходил в парикмахерскую с определенными пожеланиями и верой в новый образ, а уходил с уродливой челкой и желанием не выходить из дома ближайшие несколько месяцев.

    Подозреваем, что именно в такие ситуации попали герои нашего материала, которым явно не повезло с мастерами.

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    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели
    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото мужчин, которые доверились парикмахеру и горько пожалели