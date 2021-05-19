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    Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021». Смотрите видео выступления

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    Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021». Смотрите видео выступления

    Всего в полуфинале выступили представители 16 стран

    В Роттердаме состоялся первый полуфинал «Евровидения», по результатам которого стали известны первые финалисты. В 10 лучших по результатам голосования жюри и зрителей вошли и представители Украины, группа Go_A.

    Артисты появились на сцене Ahoy Arena под номером 15 и зажгли мощным номером, исполнив трек-веснянку «ШУМ». Так, солистка коллектива Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Всего в полуфинале выступили представители 16 стран.

    Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, на сцене выступит 17 стран-участниц, в том числе Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

    Теги: знаменитости Евровидение
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    Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021». Смотрите видео выступления