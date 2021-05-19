«Кто будет работать с таким идиотом?». Филипп Киркоров опозорился на «Евровидении»

«Кто будет работать с таким идиотом?»

Российский певец Филипп Киркоров, выступивший продюсером участницы «Евровидения-2021» от Молдавии Натальи Гордиенко, ввел иностранных интернет-пользователей в замешательство «странным» интервью. Запись произошедшего опубликована на YouTube-канале wiwibloggs.

Появившийся в кадре с Гордиенко Киркоров во время интервью надел защитную маску бренда Louis Vuitton, затем снял ее, проверил свой телефон, перебил представительницу Молдавии, беседовавшую с журналистами, после чего достал из кармана конфету и съел ее.

В комментариях к видео пользователи назвали интервью странным, а Киркорова объявили пугающим и нарциссом, посчитав неуважительным его поведение во время интервью Гордиенко. «Конечно, Киркорову надо было влезть в беседу. Честно, кто будет работать с таким идиотом?» — написал пользователь Abriel Robertsson.

«Наталья, моргни, если тебя удерживают в заложниках», — попросил пользователь Edward Wenike-Cotterell.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии