Почувствовать себя старым. Как сейчас выглядит Солнышко из «Телепузиков» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спустя еще какое-то время мировые СМИ взорвались новостью: Солнышко теперь родила свое маленькое Солнышко

Одним из самых странных и в то же время популярных проектов нашего детства были однозначно «Телепузики»: инопланетные создания будоражили неокрепшие умы постсоветской молодежи, а фанатов сериала либо стебали, либо побаивались. Годами о телепузиках ходили легенды, а самих персонажей обвиняли в пропаганде гомосексуализма и прочих нетрадиционных отношений. Самым же сюрреалистичным героем шоу было Солнышко — светило с лицом младенца, которое было главной фишкой авторов, умиляя зрителей заливистым смехом. Спустя 20 лет стало известно, кто же исполнил эту во всех смыслах яркую роль.

На самом деле простая девушка Джесс Смит, которая оканчивает универ, сыграла Солнышко практически случайно и сейчас не имеет никакого отношения к актерской профессии (да и вообще не то чтобы очень гордится детской ролью в культовом сериале). О том, что именно она освещала телепузикам все сущее, стало известно уже давно: университетские друзья, узнав, что учатся бок о бок со звездой поколения, заставили Джесс совершить каминг-аут: тогда 19-летней девушке пришлось написать целый пост в ФБ. Оказывается, открыться сокурсникам ей помог случай: на одной из студенческих вечеринок ребята играли в «правду или действие», и Смит неожиданно выложила свой главный секрет.

Позже, уже давая интервью Daily Mail, сама девушка и ее мать рассказали, как в 1997 году попали на съемки. Случилось это еще в роддоме, где кастинг-менеджер искал потенциальную актрису. Новорожденную Джесс сфоткали, а у ее матери взяли номер телефона. Спустя пару месяцев ей позвонили с радостной новостью. В своем интервью в 2017 году девушка рассказала, что вообще-то и не планировала стать актрисой, даже после такого раннего дебюта. В Кентерберийском университете она учится танцам, мечтая стать звездой немного другого жанра.

Спустя еще какое-то время мировые СМИ взорвались новостью: Солнышко теперь родила свое маленькое Солнышко. Все дело в том, что официальные соцсети проекта опубликовали фото, где на коленях Джесс сидел ребенок, внешне напоминавший саму ее времен съемок. Правда, вскоре изданиям пришлось опровергать сенсацию, ведь девочка оказалась не дочерью Смит, а новой актрисой, исполняющей роль Солнышка с 2015 года.

В целом о Смит известно не так уж и много: ее соцсети редко обновляются, зато по ним можно проследить за изменениями во внешности уроженки маленького британского городка Эденбриджа. Джесс предпочитает не хвастаться своей детской ролью и лишь изредка появляется на мероприятиях «Телепузиков», например на новых премьерах шоу или презентациях фан-контента.

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