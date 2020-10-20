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    Курьез

    Кот-шутник прикидывается мертвым, чтобы привлечь к себе внимание (фото)

    • Розсилка
    Кот-шутник прикидывается мертвым, чтобы привлечь к себе внимание (фото)

    Кот Лолли любит валяться на шоссе с закрытыми глазами и высунутым языком, обманывая водителей, чтобы те приняли его за жертву автоаварии

    14-летний кот по имени Лолли обманывает соседей в Банбери на юго-востоке Англии, притворяясь бездыханным прямо посреди проезжей части.

    Усатый взял за правило распластываться на трассе возле своего дома, чтобы получить минуту славы. Хозяйка Лолли говорит, что благодаря эксцентричным выходкам животное стало местной знаменитостью.

    В погоне за вожделенными эмоциями кот также не прочь забираться в машины к случайным людям.

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    Кот-шутник прикидывается мертвым, чтобы привлечь к себе внимание (фото)
    Кот-шутник прикидывается мертвым, чтобы привлечь к себе внимание (фото)

    Мама двоих детей Лесли Саутэм считает, что ее озорной питомец просто пытается привлечь внимание. Женщина даже разбрасывает по почтовым ящикам специальные листовки с предупреждением о коте-пранкере.

    «Он просто любит внимание и людей. Он прикидывается мертвым так правдоподобно, что люди останавливаются проверить, жив ли он», — сказала 47-летняя Саутем

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    шутки кот курьез
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