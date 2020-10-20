Боги фотошопа: объявление об аренде квартиры до слез рассмешило сеть



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Комментаторы отметили, что для Лондона это не самый худший вариант, вспомнив, насколько дорогое там жилье

Фотографии имеют огромное значение, когда идет речь о продаже квартиры. Важно все, начиная с ремонта и заканчивая мебелью. Это прекрасно понимали авторы объявления, ставшего вирусным в Twitter. Для того чтобы сделать квартиру более привлекательной для будущих жильцов и придать ей обжитой вид, они решили добавить мебель в фотошопе.

Однако неплохая в теории идея закончилась эпичным провалом из-за не очень удачной реализации. Смешное объявление опубликовала у себя в Twitter девушка под ником caitiedelaney, подписав пост «Я просто схожу с ума из-за этих фотографий».

Запись Кейти стала вирусной, набрав более 50 тысяч лайков. Комментаторы отметили, что для Лондона это не самый худший вариант, вспомнив, насколько дорогое там жилье.

«Я вспоминаю фото лондонских студий, сдающихся за огромные деньги, и понимаю, что эта квартира даже без мебели выглядит неплохо. Взгляните хотя бы на это», «Согласна, туалет не в кухне — это победа», «Ржу, гении фотошопа», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.