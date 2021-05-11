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    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)

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    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)

    В следующий раз хозяйка заперла собаку в комнате сына, чтобы предотвратить очередную катастрофу. Но пес уничтожил дверь

    24 апреля жительница Теннеси вернулась домой и решила, что ее ограбили: повсюду лежали белые клочья пуха, в атмосфере дома царил беспорядок. Вскоре она поняла, что к чему — виновником произошедшего оказался не грабитель или вандал, а ее пес по кличке Бо.

    Хозяйка Бо, 51-летняя Вики Шелтон, рассказала изданию Metro, что ее встретили псы, когда она пришла. Затем Бо сел прямо посреди всего беспорядка и начал вилять хвостом. Он выглядел очень довольным собой. Именно в этот момент хозяйка все поняла.

    По ее словам, двухлетний пес полностью уничтожил диван и разбросал по всему дому кусочки пуха.

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    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)
    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)
    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)
    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)
    Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)

    «Этот диван был у нас всего четыре месяца — говорит Вики. — Бо часто спит на диване, это определенно его территория. Ему нравился диван. Я была на работе, и камера для домашних животных предупреждала меня о том, что в доме что-то происходит, но я думала, что Бо просто ведет себя как обычно. Я даже не могла представить, что в этом время он разрушает мой диван».

    Вики отметила, что на уборку ушло два часа, а также потребовалось шесть огромных мусорных пакетов, чтобы избавиться от всего пуха.

    На следующий день хозяйка, уходя на работу, решила запереть Бо в комнате своего сына, чтобы предотвратить очередное разрушение дома. Она также поместила пса в большую клетку. Но Бо разрушил и клетку, и дверь комнаты.

    «Я поставила клетку в комнату сына и закрыла дверь. Я включила передачу с успокаивающими звуками, включила вентиляторы, положила его игрушки рядом с ним. Я думала, у него будет хороший день. Когда я вернулась с работы, он стоял в дверях. Я подумала: «О нет, это нехорошо». В двери моего сына оказалась огромная дыра, а клетку он разгрыз. Я запаниковала, решив, что он порезал себе рот, и отвезла его к ветеринару. Но он был в полном порядке», — рассказала Вики.

    Ветеринар объяснил Шелтон, что пес испытывает очень сильную тревогу, когда разлучается с ней. Специалист отметил, что эта проблема возросла на фоне пандемии коронавируса, так как многие владельцы долго находились дома, а потом снова стали выходить на работу. Ветеринар выписал Бо успокаивающие таблетки и дал рекомендации.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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