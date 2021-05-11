Американка решила, что ее ограбили. Оказалось, что дом от скуки разрушил ее пес (фото)

В следующий раз хозяйка заперла собаку в комнате сына, чтобы предотвратить очередную катастрофу. Но пес уничтожил дверь

24 апреля жительница Теннеси вернулась домой и решила, что ее ограбили: повсюду лежали белые клочья пуха, в атмосфере дома царил беспорядок. Вскоре она поняла, что к чему — виновником произошедшего оказался не грабитель или вандал, а ее пес по кличке Бо.

Хозяйка Бо, 51-летняя Вики Шелтон, рассказала изданию Metro, что ее встретили псы, когда она пришла. Затем Бо сел прямо посреди всего беспорядка и начал вилять хвостом. Он выглядел очень довольным собой. Именно в этот момент хозяйка все поняла.

По ее словам, двухлетний пес полностью уничтожил диван и разбросал по всему дому кусочки пуха.

«Этот диван был у нас всего четыре месяца — говорит Вики. — Бо часто спит на диване, это определенно его территория. Ему нравился диван. Я была на работе, и камера для домашних животных предупреждала меня о том, что в доме что-то происходит, но я думала, что Бо просто ведет себя как обычно. Я даже не могла представить, что в этом время он разрушает мой диван».

Вики отметила, что на уборку ушло два часа, а также потребовалось шесть огромных мусорных пакетов, чтобы избавиться от всего пуха.

На следующий день хозяйка, уходя на работу, решила запереть Бо в комнате своего сына, чтобы предотвратить очередное разрушение дома. Она также поместила пса в большую клетку. Но Бо разрушил и клетку, и дверь комнаты.

«Я поставила клетку в комнату сына и закрыла дверь. Я включила передачу с успокаивающими звуками, включила вентиляторы, положила его игрушки рядом с ним. Я думала, у него будет хороший день. Когда я вернулась с работы, он стоял в дверях. Я подумала: «О нет, это нехорошо». В двери моего сына оказалась огромная дыра, а клетку он разгрыз. Я запаниковала, решив, что он порезал себе рот, и отвезла его к ветеринару. Но он был в полном порядке», — рассказала Вики.

Ветеринар объяснил Шелтон, что пес испытывает очень сильную тревогу, когда разлучается с ней. Специалист отметил, что эта проблема возросла на фоне пандемии коронавируса, так как многие владельцы долго находились дома, а потом снова стали выходить на работу. Ветеринар выписал Бо успокаивающие таблетки и дал рекомендации.

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