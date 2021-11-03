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    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото

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    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото

    Фотоподборка, которая доказывает, что котики и зеркала – это идеальное сочетание

    Кажется, что животные во всем похожи на своих хозяев. Поэтому-то некоторые котики так любят полюбоваться на себя в зеркале. Ну и как не поразглядывать такие роскошные усищи и пушистые щечки?

    Другие кошки как будто бы игнорируют отражающие поверхности, но это нисколько не спасает их от комичных ситуаций. В любом случае, коты и зеркала – это две составляющих идеального снимка. И у нас есть 15 доказательств этой теории!

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    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото
    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: шутки курьез
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    Котики и зеркала – это идеальное сочетание для безудержного веселья. Курьезные фото