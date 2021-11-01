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    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье

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    24-летняя модель Леон Лурдес - Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    24-летняя модель Леон Лурдес
    instagram.com/lourdesleon/

    Звезда скрыла комментарии к посту

    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, снялась в рекламной кампании бренда Mugler. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes.

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    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье
    instagram.com/lourdesleon/

    Ролик с фотосессии набрал 86 тысяч просмотров, а снимки — 26,5 тысячи лайков. При этом подписчики не имеют возможности высказать свое мнение по поводу публикаций модели, поскольку она скрыла комментарии к ним.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

    Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

    В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье