Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды

16 костюмов от японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные», но смешные наряды

На Хеллоуин принято одеваться во что-нибудь пострашнее, чтобы сойти за своих среди нечисти. Однако в преддверии этого праздника жители Японии поступают немного иначе. Тут даже есть такое мероприятие как «Скучный Хеллоуин», участники которого выбирают для себя как можно более неинтересный костюм.

Чаще всего понять задумку авторов можно только благодаря объяснениям, но зато после этого все встает на свои места. Некоторые наряды оказываются настолько близки людям, что не рассмеяться от них просто невозможно!

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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