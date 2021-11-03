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    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды

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    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды

    16 костюмов от японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные», но смешные наряды

    На Хеллоуин принято одеваться во что-нибудь пострашнее, чтобы сойти за своих среди нечисти. Однако в преддверии этого праздника жители Японии поступают немного иначе. Тут даже есть такое мероприятие как «Скучный Хеллоуин», участники которого выбирают для себя как можно более неинтересный костюм.

    Чаще всего понять задумку авторов можно только благодаря объяснениям, но зато после этого все встает на свои места. Некоторые наряды оказываются настолько близки людям, что не рассмеяться от них просто невозможно!

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    Человек, который тут же рассказывает в соцсетях о своей болезни, несмотря на температуру и боль
    Человек, который пришёл в магазин только за лосьоном
    Человек, которому в лицо подул сильный ветер
    Человек, который пропустил сбор мусора на борту самолёта
    Человек, который без разрешения трогает незнакомого ребёнка на руках у мамы
    Человек, у которого всё в порядке с температурой
    Человек, который перепутал пакет с кошкой
    Человек, который не умеет аккуратно умываться
    Работник зоопарка, за которого зацепилась панда
    Работник магазина, который ждёт, пока вы введёте PIN-код
    Человек, который вместе с маской снял и очки
    Человек, который забыл снять маску перед тем, как выпил кофе
    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды
    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды
    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды
    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: мода и красота Хэллоуин курьез
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    Курьезные фото японцев, которые на Хеллоуин специально одеваются в «скучные» наряды