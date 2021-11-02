  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)

    Подборка ободряющих фото

    Кто-то предпочитает аскетичный дизайн, другим подавай в стиле «дорого-богато», третьи отдают предпочтение хипстерским мотивам и мечтают жить в лофте. Объединяет их всех одно – готового жилья под такие запросы зачастую нет, хоть минимальный, но ремонт-обновление интерьера делать надо.

    И получается оно не у всех, но если действительно получается, то грех не похвастать.

    Ремонт – это дело стрессовое, но если уже взялись, то нужно доводить дело до конца, а потом уже не грех и похвастаться будет.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)
    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)