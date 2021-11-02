Когда решился сделать ремонт самостоятельно и не ударил в грязь лицом (фото)

Подборка ободряющих фото

Кто-то предпочитает аскетичный дизайн, другим подавай в стиле «дорого-богато», третьи отдают предпочтение хипстерским мотивам и мечтают жить в лофте. Объединяет их всех одно – готового жилья под такие запросы зачастую нет, хоть минимальный, но ремонт-обновление интерьера делать надо.

И получается оно не у всех, но если действительно получается, то грех не похвастать.

Ремонт – это дело стрессовое, но если уже взялись, то нужно доводить дело до конца, а потом уже не грех и похвастаться будет.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.