Эти обломы и конфузы не должны были случиться, но увы. Курьезные фото

Подборка курьезных фото

Если долгое время хорошо, и ни разу не бывает проблем, человек автоматически расслабляется, теряет бдительность. Мы созданы, чтобы решать задачи, справляться с проблемами и принимать вызовы.

А если этого нет, навыки теряются, и тогда простые неудачи превращаются почти что в катастрофу. Поэтому нужно уметь собраться с духом, победить свою досаду и обиду на судьбу, и начать решать проблему. Ведь за каждой историей успеха найдется с десяток эпичных неудач.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.