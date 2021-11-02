  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти обломы и конфузы не должны были случиться, но увы. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти обломы и конфузы не должны были случиться, но увы. Курьезные фото

    Подборка курьезных фото

    Если долгое время хорошо, и ни разу не бывает проблем, человек автоматически расслабляется, теряет бдительность. Мы созданы, чтобы решать задачи, справляться с проблемами и принимать вызовы.

    А если этого нет, навыки теряются, и тогда простые неудачи превращаются почти что в катастрофу. Поэтому нужно уметь собраться с духом, победить свою досаду и обиду на судьбу, и начать решать проблему. Ведь за каждой историей успеха найдется с десяток эпичных неудач.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    И самое плохое – голубя оттуда никак не прогнать, не испортив бетон еще больше
    “Спросонья собирался на работу и захватил на обед не вчерашнюю пиццу, а сырой бекон.”
    Скорее всего, водитель ещё не в курсе, в какую историю вляпался. Когда узнает, ему станет очень стыдно.
    Проигнорировал прогноз погоды и обещание шторма, и припарковал машину на набережной, Все это – морская пена.
    “Теперь в моей спальне пахнет точно так же, как в любом ночном клубе”
    “Первый раз попробовал вырастить морковку, вот что выросло спустя 6 месяцев”
    “Стекло на микроволновке на ровном месте решило лопнуть”
    “Я только купил эту машину”
    “Курьер оставил мой ужин у двери, и пока я шел за ним, соседская кошка стащила кусок мяса”
    “Пытаюсь насладиться душем в квартире, которую мы сняли посуточно”
    “Спасибо службе доставки, нам все нравится (нет)”
    “Мой брат решил разыграть меня. Вот только он не знает, где ключи от замка.”
    Вот почему не стоит стирать одеяло из велюкса. Говорят, что с ними часто такое происходит.
    Кто-то припарковал свой автомобиль с открытым люком, а над ним прорвало трубу
    “Я не самый умный человек, надо признать это”
    “Каждый день я прохожу мимо этого. Жаль того парня или девушку на самокате.”

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    Читайте также: Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти обломы и конфузы не должны были случиться, но увы. Курьезные фото