Женщина случайно заглянула в смартфон любимого и узнала неприятный секрет



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Snapchat автоматически удаляет некоторые сообщения после прочтения

Пользовательница Reddit под ником throwawayz512 рассказала историю о том, как случайно раскрыла секрет мужчины, с которым она встречалась более четырех лет.

Возлюбленный женщины забыл смартфон в ее машине. Она взяла устройство и позвонила с него коллегам мужчины, чтобы сообщить им о ситуации. После звонка она увидела на рабочем столе приложение Snapchat. Так как мужчина говорил, что не пользуется социальными сетями, throwawayz512 решила открыть программу и посмотреть, с кем он там общается. Заглянув в мессенджер, рассказчица узнала неприятную тайну: возлюбленный переписывался с двумя девушками-коллегами.

«Одна была официанткой на его работе, и она уехала два месяца назад. Другая в настоящее время работает барменом, она замужем. Она дает ему бесплатные напитки, но я никогда об этом не задумывалась», — рассказала пользовательница Reddit.

Snapchat автоматически удаляет некоторые сообщения после прочтения, однако часть посланий остались на смартфоне. В них мужчина флиртовал с коллегами, называл их уменьшительно-ласкательными именами (иногда «детками») и шутил про секс втроем.

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